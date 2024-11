Ziegel aus dem Elektroofen: Wienerberger rüstete um

Vollautomatisierte Ziegelproduktion in Uttendorf

Der weltweit größte industrielle Elektroofen steht am Werksgelände des Ziegelherstellers Wienerberger in Uttendorf: Bei der Produktion bedeute das eine Reduktion der CO2-Emissionen von 90 Prozent gegenüber dem alten Gasofen. Aktuell befinde sich das Werk im Testbetrieb und produziere 270 Tonnen Ziegel pro Tag.

Am Donnerstag fand die Eröffnung statt: "Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Elektroofens haben wir einen echten Meilenstein für eine nachhaltige Ziegelproduktion erreicht", sagte Johann Marchner, Österreich-Chef von Wienerberger. Die Investition sei auch ein Bekenntnis zum heimischen Wirtschaftsstandort.

Der Umbau wurde vom Klima- und Energiefonds gefördert, den größten Teil des Investments von rund 30 Millionen Euro trug Wienerberger. Der Elektroofen wird mit Ökostrom betrieben, auch aus einer eigenen Photovoltaikanlage. Der börsennotierte Konzern beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter an 216 Produktionsstandorten in 28 Ländern. Der Umsatz betrug 2023 rund 4,2 Milliarden Euro. Das Werk in Uttendorf gehört dem Ziegelhersteller seit 1987.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper