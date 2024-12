ZF stellt alle Standorte auf den Prüfstand

Gut fünf Monate nach der Ankündigung des Automobilzulieferers ZF, 14.000 Stellen in Deutschland bis 2028 abzubauen, wird um jeden Standort gerungen. Mit dem Betriebsrat werde in intensiven Verhandlungsrunden nach Lösungen gesucht. Derzeit schaut sich der Konzern alle Standorte unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit an: „Das betrifft schwerpunktmäßig die deutschen Standorte, umfasst aber alle, auch die österreichischen“, so ein Sprecher auf OÖN-Anfrage.