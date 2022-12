Zentralbanken bunkern 36.000 Tonnen Gold

Gold ist bei den Zentralbanken wieder so gefragt wie in den 1970er-Jahren. Im dritten Quartal haben sie laut "World Gold Council" 399 Tonnen des Edelmetalls gekauft – so viel wie seit 47 Jahren nicht. Im gesamten Jahr lag die Nachfrage der Notenbanken auf dem Niveau von 1967 – als der US-Dollar noch teilweise mit Gold gedeckt war. Die Menge der Goldreserven der Zentralbanken beträgt aktuell knapp 36.000 Tonnen.