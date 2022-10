Zehn erfrischende Fakten über den Almdudler

Jeder kennt ihn, viele lieben seinen süßen Kräutergeschmack - der Almdudler zählt zu den liebsten Erfrischungsgetränken der Österreicher. Der Werbeslogan "Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham" wie auch das Trachtenpärchen auf dem Etikett sind mittlerweile Kult.

Doch wissen Sie eigentlich, wie das Pärchen auf der Flasche heißt? Wofür der Almdudler ursprünglich gedacht war? Und welche romantische Geschichte hinter der Gründung des Unternehmens steckt? Wir haben uns auf die Spuren des österreichischen Nationalgetränks begeben.

1. Wie kam der Almdudler zu seinem Namen?

Der Name Almdudler leitet sich dem Unternehmen zufolge von der Redewendung "auf der Alm dudeln“ ab. Der Dudler ist die Wiener Form des Jodlers.

2. Wer bekam die erste Flasche geschenkt?

Die Erfolgsgeschichte von Almdudler beginnt mit der Hochzeit von Ingrid und Erwin Klein. Der Sohn eines Sodawasser-Herstellers füllte am 17. Oktober 1957 im 17. Wiener Gemeindebezirk die erste Flasche der Kräuterlimonade ab und überreichte sie seiner Ingrid als Hochzeitsgeschenk. Dies gilt als Tag der Gründung des Unternehmens, an dem seine Frau auch zur Hälfte beteiligt war. Erwin Klein starb 1983 im Alter von 59 Jahren, Ingrid Klein lebte bis 2017.

3. Wozu wurde der Almdudler erfunden?

Als Almdudler wurde früher eine Mischung aus Wein und "Kracherl“ bezeichnet.

4. Welche Zutaten stecken drin?

Mehr als 30 Alpenkräuter werden gepflückt und anschließend getrocknet. Kräuter wie z.B. Melisse, Salbei, Enzian, Holunderblüte und Sonnenhut werden eingemaischt und die daraus gewonnenen hochwertigen Aromen anschließend schonend extrahiert. Dieser Extrakt reift einige Wochen, bis das typische Almdudler-Aroma entsteht. Der Alpenkräuterextrakt wird mit Quellwasser, Rübenzucker und Zitronensäure gemischt, mit Kohlensäure versetzt und in die original Formflaschen abgefüllt. Almdudler ist mit dem Europäischen Vegan-Label zertifiziert.

5. Worin wird Almdudler abgefüllt?

Verkauft wird das Getränk hauptsächlich in der ori­ginal Formflasche mit dem bekannten Trachten­pär­chen. Ursprünglich nur in einer Größe ist die Flasche mittlerweile in unterschied­lichen Formaten (aus Glas und PET) erhältlich.

Bild: Almdudler

6. Wie heißt das Trachtenpaar?

Marianne und Jakob heißen die Frau und der Mann, die auf jeder Flasche abgebildet sind. Im Laufe der Jahre wurde ihr Erscheinungsbild immer wieder aufgefrischt. In einer limitierten "Pride"-Edition 2019 schmückten die Pärchen Marianne und Marianne sowie Jakob und Jakob die Almdudler-Flaschen.

7. Welche Almdudler-Produkte kamen sonst noch auf den Markt?

In der Vergangenheit waren auch schon Almdudler-Joghurt, Ende der 1990er Jahre sogar Almdudler-Wassereis erhältlich.

8. Wer führt die Geschäfte?

Nach dem frühen Tod von Erwin Klein 1983 wurde das Unternehmen von seinem damals 20-jährigen Sohn Heribert Thomas Klein übernommen, der dafür die Schauspielschule abbrechen musste. 2004 zog sich Klein aufgrund gesundheitlicher Probleme aus dem operativen Geschäft zurück und ist seitdem Vorsitzender des Aufsichtsrats. Schwester Michaela ist ebenso Eigentümerin. Die Geschäftsführung hat seit 2004 Gerhard Schilling inne.

Heribert Thomas Klein Bild: Almdudler

9. Bier oder Wein mit Almdudler mischen - ein No-Go?

Daran scheiden sich die (kulinarischen) Geister: Darf man denn alkoholische Getränke mit Almdudler mixen? Mit Bier gemischt wird der Almdudler hierzulande als Radler bezeichnet, mit Rot- oder Weißwein spricht man unter anderem vom "Süßen G'spritzten", einem Almspritzer oder einer "Kaisermischung".

10. "Wenn die kan Almdudler hab'n...."

Der berühmte Werbeslogan "Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder ham" entstand in den achtziger Jahren und kann getrost als Teil der österreichischen Werbegeschichte bezeichnet werden. Im Jubiläumsjahr feiert der Spruch sein TV-Comeback.