Zahl der offenen Stellen im Vorjahr auf Rekordniveau

Der Jahresschnitt lag bei 206.500. Damit meldeten die österreichischen Unternehmen um 41,4 Prozent mehr freie Jobs als 2021 und 61,1 Prozent mehr als im Vor-Coronajahr 2019. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor. Die meisten Jobangebote gab es im Dienstleistungsbereich (123.800, plus 45 Prozent) und in der Produktion (52.500, plus 30,5 Prozent).

Auch Suchdauer stark gestiegen

Deutlich gestiegen ist auch die Quote an offenen Stellen, also der Anteil der offenen an allen besetzten und vakanten Posten. Sie lag im Schnitt bei 4,8 Prozent und damit um 1,2 Prozentpunkte höher als 2021. Im Jahresverlauf erreichte das Stellenangebot seinen Höchststand im dritten Quartal mit 218.100 freien Stellen. 83,5 Prozent der angebotenen Jobs waren in Vollzeit ausgeschrieben.

Auf eine zunehmend angespannte Lage deutet auch die Suchdauer hin: Zwölf Prozent der Stellen waren 2022 weniger als einen Monat ausgeschrieben. 2021 waren es 21 Prozent.

