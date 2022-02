Zahl der Lkw auf den Autobahnen auf Höchstwert

Es wurde die jemals höchste Anzahl an Lastern auf einem Straßenabschnitt in Österreich registriert, und zwar 5,5 Millionen Lkw auf der Westautobahn A1 bei Traun in Oberösterreich. 2019 waren dort 5,4 Millionen Lastwagen gezählt worden. 2021 waren bei 70 Prozent der 275 Asfinag-Zählstellen mehr Lkw unterwegs als im Vor-Corona-Jahr.

Österreichs Autobahn mit der zweithöchsten Lkw-Belastung ist die Südautobahn A2, wo im Vorjahr bei Biedermannsdorf (NÖ) fast 4,9 Millionen Lastwagen fuhren, um 120.000 mehr als 2019. Den dritthöchsten Wert wies die Innkreis Autobahn A8 (OÖ) mit über 4,3 Millionen Lkw bei Krenglbach auf.

Bei 194 der 275 vom Verkehrsclub (VCÖ) analysierten Zählstellen nahm der Lkw-Verkehr gegenüber 2019 zu, bei der Hälfte davon um mehr als fünf Prozent.