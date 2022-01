Zahl der Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr steigt

Gute und schlechte Nachrichten vom heimischen Lehrlingsmarkt: Die Gesamtzahl der Lehrlinge ist 2021 leicht, um 0,6 Prozent, auf 107.768 zurückgegangen. Dafür ist die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 33.189 gestiegen.

Der Lehrlingsmarkt ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie: 2019, vor Ausbruch von Covid-19, gab es im Dezember 109.111 Lehrlinge. Im ersten Lehrjahr befanden sich damals 33.882 Berufsanwärter.

"Insgesamt sind wir bei den Lehrlingsanfängern in den Unternehmen noch nicht ganz auf Vorkrisenniveau", kommentierte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) die Zahlen in einer Aussendung. Der Trend gehe aber in die richtige Richtung: "Mit Ausnahme von Wien stabilisiert sich die Anzahl der Lehranfänger in Unternehmen seit September konstant." In der Bundeshauptstadt gab es einen leichten Rückgang um 0,5 Prozent.

In absoluten Zahlen entfällt der Löwenanteil der Lehrlinge auf die Sparte "Gewerbe und Handwerk": 47.005 Berufsanwärter absolvierten 2021 in dieser Branche eine Ausbildung, 13.596 im ersten Jahr.

Den stärksten Zuwachs beim ersten Lehrjahr gab es in der Sparte "Transport und Verkehr" mit plus zwölf Prozent, gefolgt vom Tourismus und der Freizeitwirtschaft mit einem Plus von 10,3 Prozent. Einen Rückgang gab es mit 11,8 Prozent bei Banken und Versicherungen.

Neues Lehrberufspaket

Heuer soll es Änderungen auf gesetzlicher Ebene geben: Diese Woche wurde ein neues Lehrberufspaket in Begutachtung geschickt. Vorgesehen sind darin sieben neue Berufsbilder, darunter die Lehrberufe "Berufsfotografie", "Metallbearbeitung", "Metalltechnik", "Oberflächentechnik", "Prüftechnik" und "Tiefbauspezialist/Tiefbauspezialistin". Zudem wird der Ausbildungsversuch "Ofenbau- und Verlegetechnik" in die Regelausbildung übergeleitet. Die Verordnung soll mit 1. Mai in Kraft treten.