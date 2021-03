Zahl der Langzeitarbeitslosen mehr als verdoppelt

"Für viele Langzeitarbeitslose wird die Situation immer problematischer, da sie bereits mehr als ein Jahr mit einem Nettoersatz von 55 Prozent über die Runden kommen müssen", sagt Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich, gestern in einer Aussendung. Als langzeitarbeitslos werden in Österreich Menschen in der Statistik erfasst, die mehr als 365 Tage lang arbeitslos gemeldet sind. Unterbrechungen bis zu 28 Tage, etwa durch kurze Schulungen oder Krankenstand, werden nicht berücksichtigt.

In Oberösterreich gab es im Februar laut Daten des AMS 13.287 Langzeitarbeitslose. Die Zahl habe sich im Vergleich zum Februar des Vorjahres um fast 60 Prozent erhöht, heißt es beim AMS. Österreichweit fielen im vergangenen Monat 140.587 Menschen in die Rubrik der Langzeitarbeitslosen, um 44 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Österreichweit waren Ende Februar 508.923 Menschen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um 109.564 mehr als im Februar 2020. Ende Jänner 2021 waren es 535.470 Menschen.

Positiv wirkten sich die Lockerungen im Handel und bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren oder Masseuren aus, negativ der Ausfall der Tourismussaison. Durch die Öffnungsschritte sind laut Arbeitsministerium rund 100.000 Menschen mehr wieder in Vollbeschäftigung.

Arbeitsausmaß nicht angepasst

Oberösterreichs Betriebsräte beurteilen das Thema Homeoffice ambivalent, wie aus einer vom Institut für Sozialwissenschaften unter 492 Betriebsratsvorsitzenden durchgeführten Studie hervorgeht: Für zwei Drittel trägt Homeoffice zu einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf bei. Aber drei Viertel hätten angegeben, dass der Kontakt zu Kollegen fehle.

61 Prozent sagten, dass in ihren Betrieben die Kurzarbeit genutzt wird, der Einkommensverlust liegt im Schnitt bei 300 Euro. 38 Prozent gaben an, dass in Betrieben das tatsächliche Arbeitsausmaß nicht an die Kurzarbeit angepasst worden sei, sagte Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich. Er präsentierte die Studie gestern mit Bettina Csoka, Leiterin der Abteilung für Wirtschafts-, Sozial und Gesellschaftspolitik. Die Krise zeige, wie wichtig ein Betriebsrat sei, sagte Kalliauer, der Schutz bei der Gründung forderte.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.