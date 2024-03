Zahl der Insolvenzen um 71 Prozent gestiegen

Das Linzer Gitarrenlern-Start-up Fretello meldete im November Konkurs an. Jetzt haben die Investoren einer Sanierung zugestimmt, weil sie an das Geschäftsmodell glauben.

Manchmal kann aus einem Konkurs ein Sanierungsverfahren werden. Das Linzer Gitarrenlern-Start-up Fretello meldete im November Konkurs an. Jetzt haben die Investoren einer Sanierung zugestimmt, weil sie an das Geschäftsmodell glauben.

Die Zahl der Insolvenzen steigt heuer kräftig an. Im ersten Quartal haben in Oberösterreich 200 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das ist laut einer Hochrechnung des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 ein Plus von 70,9 Prozent. "Erstmals übersteigen die Insolvenzzahlen wieder das Vor-Corona-Niveau", sagt KSV-Expertin Petra Wögerbauer. Bis Jahresende rechnet sie mit rund 700 Insolvenzen in Oberösterreich. Neben den eröffneten Konkursen und Sanierungsverfahren stieg auch die Zahl jener Pleiten, deren Verfahren mangels Kostendeckung nicht eröffnet wurden, um 61,3 Prozent auf 71 Fälle.

