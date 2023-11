Zahl der Eigenheim-Besitzer ist gesunken

In Österreich ist die Quote an Eigenheimeigentümern zuletzt gesunken. Der Wert ging laut Eurostat voriges Jahr von 54 auf 51 Prozent zurück. Österreich hat damit EU-weit die zweitgeringste Eigentümerquote nach Deutschland. Die Bundesrepublik ist das einziges EU-Land mit mehr Mietern als Eigentümern. Der Anteil von Eigentümern sank dort 2023 von 49 auf 47 Prozent.

EU-weit sank die Eigentümerquote laut Eurostat um knapp einen Prozentpunkt. Insgesamt sind 69 Prozent Eigentümer und 31 Prozent Mieter. Besonders hoch ist die Eigentümerquote in östlichen EU-Ländern wie Rumänien (95 Prozent), der Slowakei (93 Prozent), Kroatien (91 Prozent) und Ungarn (90 Prozent).

Lesen Sie auch:

Die geringsten Eigentümerquoten außerhalb Deutschlands gibt es neben Österreich in Dänemark (60 Prozent) und Frankreich (63 Prozent). Außerhalb der EU hat die Schweiz einen noch geringeren Eigentümeranteil (42 Prozent) als Deutschland.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper