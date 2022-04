Zahl der E-Ladestationen steigt langsam

Die Zahl der Tankstellen in Österreich ist zuletzt leicht gestiegen: Mit Jahresende 2021 gab es 2748 öffentlich zugängliche Tankstellen. Ein Jahr zuvor waren es 2733. Diese Zahlen nannte der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) gestern, Montag.

1322 Tankstellen werden von den großen Konzernmarken BP, Eni, Jet, OMV und Shell geführt: Ihre Zahl ist im Vorjahresvergleich leicht gesunken. Zugenommen hat die Zahl der von sonstigen Anbietern betriebenen Tankstellen: 1426 werden von kleineren Anbietern (Turmöl, Genol, Avia, A1) betrieben. Dazu kommen noch einige Agrar-Tankstellen. Nur leicht angestiegen ist die Zahl der Stromladestationen an den Tankstellen, und zwar von 71 auf 84.

133 Mal besteht die Möglichkeit, CNG (Erdgas) zu tanken. An 40 Tankstellen gibt es Autogas (LPG). An fünf OMV-Tankstellen kann der Tank auch mit Wasserstoff gefüllt werden. "Unsere Mitgliedsunternehmen haben den Weg in eine klimaneutrale Zukunft längst eingeschlagen", sagte FVMI-Geschäftsführerin Hedwig Doloszeski: Man arbeite daran, das Angebot laufend auszuweiten und einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.

Marktführer in Österreich ist Eni (321 Tankstellen), es folgen Shell (263), BP (227), OMV (213), Jet (161) und Avanti (137). Von diesen Tankstellen verfügen 1127 über einen Shop und 840 über ein Bistro.

409 Tankstellen der großen Marken haben rund um die Uhr geöffnet. Insgesamt haben 869 der heimischen Tankstellen ein 24-Stunden-Versorgungsangebot.