Zahl der Bauern fiel unter 110.000, Tempo des Höfesterbens aber verringert

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft – das „Höfe-sterben“ – geht weiter, aber in einem geringeren Tempo. 109.808 bäuerliche Betriebe gibt es in Österreich, um 1009 bzw. 0,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl fiel damit unter 110.000. Seit 1996 gab es nur drei Jahre (2005, 2020, 2021) mit einem geringeren Rückgang bzw. einem Zuwachs.