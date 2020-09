Zahl der Arbeitslosen wird jetzt steigen

WIEN. Noch liege die Zahl der Arbeitslosen im Sieben-Tages-Vergleich unter dem Wert der Vorwoche: Knapp 345.000 Menschen sind derzeit arbeitslos gemeldet, dazu kommen mehr als 58.000, die gerade eine Schulung absolvieren. Das Bild werde sich bald drehen, sagte gestern Arbeitsministerin Christine Aschbacher bei der wöchentlichen Arbeitsmarkt-Pressekonferenz. "Ab den nächsten Wochen kommen saisonale Effekte dazu", so die Ministerin. Auch Folgen der verschärften Corona-Einschränkungen auf die Beschäftigungslage seien zu erwarten.

Coronabedingt liege die Zahl der arbeitslos Gemeldeten um 75.000 über dem Vorjahr. 296.500 Beschäftigte, davon die Hälfte in der Warenherstellung, arbeiten derzeit kurz. 28.000 Kurzarbeiter gebe es im Tourismus. Dort sei die Situation kritisch, ergänzte Ministerin Elisabeth Köstinger. Sie appellierte an Hoteliers, die Kurzarbeit zu verlängern. Per Einzelvereinbarung könne die Mindestarbeitszeit von 30 Prozent (ab Oktober) unterschritten werden.

Aschbacher verwies auf den Neustart-Bonus, mit dem die Einstellung von Teilzeit-Kräften bei noch nicht vorliegender Vollauslastung gefördert werde. 2250 Personen profitieren bisher davon: Bei einem Teilzeit-Job (50 Prozent) werde das Entgelt vom AMS auf 80 Prozent aufgestockt. Dafür stehen 30 Millionen Euro für 15.000 Menschen zur Verfügung. (sib)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.