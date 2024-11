Weiter zähes Ringen um Handels-KV

Wie schon im Vorjahr gestalten sich die Verhandlungen für die 430.000 Handelsangestellten sowie die Lehrlinge für einen neuen Kollektivvertrag (KV) äußerst schwierig: Am Donnerstag fand die vierte Verhandlungsrunde statt, bis zum frühen Abend konnte kein Ergebnis erzielt werden. Zuletzt war es dem Vernehmen nach aber zu einer Annäherung gekommen, debattiert wurde vor allem über die Laufzeit des KV. Die Arbeitgeber wollen eine Erhöhung von 3,1 Prozent für 2025 und für 2026 die Abgeltung der Inflationsrate plus 0,5 Prozent, sofern diese unter zwei Prozent bleibt. Die Gewerkschaft GPA sieht darin eine Provokation, weil alle Prognosen von einer Rate über zwei Prozent ausgehen. Sie will über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent abschließen.

Vor dem Start der vierten Runde hatte die GPA, wie berichtet, den Druck erhöht. Komme es zu keiner Einigung, werde es in einer Woche, am bei Konsumenten beliebten Einkaufstag "Black Friday" sowie am darauffolgenden Samstag zu Störaktionen kommen. Wie diese aussehen sollen, ist bisher nicht bekannt.

