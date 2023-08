Yves Rocher schließt alle Filialen in Österreich

Insgesamt sind sieben Filialen in Österreich betroffen.

In den kommenden Monaten sollen alle Läden in Österreich, Deutschland und der Schweiz geschlossen werden. Früheren Angaben zufolge betreibt das Unternehmen im deutschsprachigen Raum etwa 140 Filialen.

In Österreich sind es laut Unternehmenshomepage sieben Standorte in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Vösendorf. Von der Schließung sollen 350 Mitarbeiter betroffen sein. Den Online-Versand will Yves Rocher, gegründet im Jahr 1956, aufrechterhalten.

