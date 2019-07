In dieser Minute werden weltweit 4,5 Millionen YouTube-Videos angesehen, 188 Millionen E-Mails versandt und 1,4 Millionen Mal wird in diesen 60 Sekunden ein potenzieller Liebhaber bei der Dating-Plattform Tinder auf dem Handy weg- oder her"gewischt".

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Datenflut, die täglich erzeugt und über die "ultimative Weltmaschine Internet" über die Menschheit vergossen wird. Diesen Begriff der Weltmaschine verwendet Hermann Sikora, Geschäftsführer des Raiffeisen-Rechenzentrums GRZ in Linz.

"Wir sind im Übergang von der postindustriellen zur digitalen Gesellschaft. Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Egal, ob uns das gefällt oder nicht." Sensoren werden kostengünstiger und normaler Bestandteil von "Dingen" (Geräten, Sesseln, Parkplätzen, Gebäuden), Tieren und Menschen. Durch Sensoren werden Unmengen von Daten erzeugt.

"Ein wichtiger Treiber für die Datenflut ist das Internet der Dinge", sagt der Experte für Maschinelles Lernen der FH Hagenberg, Michael Affenzeller. So werden immer mehr Daten in Echtzeit maschinell verarbeitbar. Die Wettervorhersagen sind vor allem aus diesem Grund viel präziser als früher: weil Flugzeuge auf der ganzen Welt mit Sensoren ausgestattet sind, die in Echtzeit Wetterdaten an die Meteorologen liefern, sagt Sikora.

"Speziell im starken Wirtschaftsraum Oberösterreich ergibt sich daraus ein starker Hebel für Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und der Industrie-Optimierung", unterstreicht wiederum Affenzeller den Wert von Daten. Je mehr Daten gesammelt werden, desto besser funktionieren Maschinenlernen und KI. Affenzeller nennt die Handykamera als Beispiel. Weil Millionen von Bildern analysiert wurden, werden die Handyfotos mit den automatischen Kameraeinstellungen im Hintergrund immer besser.

Die weltweit erzeugte Datenmenge liegt heute bei gut 33 Zettabytes (33 Millionen Terabyte). Schon in sechs Jahren wird diese Zahl auf 175 Zettabyte hochschnellen, schätzt der IT-Dienstleister IDC.

Daten haben einen Fußabdruck

Die Daten werden in Rechenzentren verarbeitet. Das verursacht einen gigantischen Stromverbrauch (der IT-Branche weltweit) – man schätzt sieben Prozent des globalen Strombedarfs. Videos werden bis 2020 zwei Drittel des Internet-Verkehrs ausmachen. Sie sind die neuen Stromfresser. Auch Kryptowährungen haben einen immensen ökologischen Fußabdruck: Das Bitcoin-Schürfen verursacht im Jahr 23 Millionen Tonnen CO2 – ein Viertel der Jahresemission von ganz Österreich.

Da macht sich daneben eine Google-Suchanfrage mit 0,3 Wattstunden Strombedarf klein aus: Mit dem Strom aus 200 Google-Suchen kann man ein Hemd bügeln.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at