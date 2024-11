XXXLutz-Tochter Mömax eröffnete in Wien erste "Citystore"-Filiale

Die XXXLutz-Tochter Mömax hat ihre erste "Citystore"-Filiale in Wien eröffnet und will damit mehr innerstädtische Laufkundschaft anziehen. Der neue Standort befindet sich 350 Meter vom "City"-Ikea am Wiener Westbahnhof entfernt in der Mariahilfer Straße 116.

Auf einer Verkaufsfläche von 2500 Quadratmetern sei das Sortiment ausgestellt, teilte die Möbel- und Einrichtungskette mit Zentrale in Wels mit. "Mit unserem neuesten Mömax-Trendmöbelhaus sind wir jetzt im Herzen von Wiens größter Einkaufsstraße vertreten", sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Mit der Neueröffnung werden demnach 20 neue Arbeitsplätze und zwei neue Lehrstellen geschaffen.

Mömax betreibt 115 Einrichtungshäuser in Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Polen, Bulgarien und der Schweiz. In Österreich verfügt Mömax über 22 Standorte.

