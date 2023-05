Die Erfahrungen aus den 13 Ländern, in denen die XXXLutz-Gruppe aktiv ist, seien in die Modernisierung des Einrichtungshauses in Wels eingeflossen, sagt Thomas Saliger, Sprecher der XXXLutz-Gruppe. Mehr als 20 Millionen Euro kostete der Umbau des Standortes, wo mit XXXLutz, Möbelix und mömax alle drei Vertriebsschienen präsent sind.