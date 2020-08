"Besucher sind oft überrascht, wie sauber es bei uns ist – schließlich sind wir ein Produktionsbetrieb", sagt Petra Hartl. Sie ist Betriebsleiterin und Geschäftsführerin von Cima in St. Peter am Wimberg (Bez. Rohrbach). Der Betrieb ist auf die Produktion von "Wuzelpapier" spezialisiert, das Raucher zum Selbstdrehen von Zigaretten verwenden. Daher sind Hygieneregeln gefragt: Die hauchdünnen Produkte, die Cima fertigt, stecken sich die Konsumenten in den Mund.