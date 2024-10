Wuppermann baut den Standort in Altmünster um 40 Millionen Euro aus

Direkt neben dem bestehenden Werk in Altmünster wird die neue Halle errichtet – samt Photovoltaik-Anlage.

Seit mehr als 60 Jahren fertigt die deutsche Wuppermann AG am Standort in Altmünster (Wuppermann Metalltechnik GmbH) Rohre, Rohrkomponenten und komplexe Bauteile. Nun investiert das Unternehmen rund 40 Millionen Euro in den Ausbau des Werkes – die neue Halle steht zum Teil schon (siehe Foto). Das angrenzende Grundstück wurde 2021 erworben, bis 2025 soll hier nun eine neue Rohrschweißlinie errichtet werden und produktiv gehen.