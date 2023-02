Wunsch nach mehr und weniger Arbeit

Nur drei von zehn Frauen, die aktuell Teilzeit arbeiten, können oder wollen ihre Arbeitsstunden aufstocken. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index der Arbeiterkammer Oberösterreich. Jene Frauen, die mehr arbeiten wollen, sind derzeit im Durchschnitt 27 Wochenstunden beschäftigt und würden gerne um sieben Stunden mehr arbeiten.

Auch 37 Prozent der Männer in Teilzeit wollen Stunden aufstocken. Auf der anderen Seite wollen aber viele Vollzeitbeschäftigte Stunden reduzieren. Unter vollzeitbeschäftigten Frauen sind das fast vierzig Prozent, bei den Männern dreißig Prozent. AK-Präsident Andreas Stangl sieht "hier schlummert viel Potenzial für eine fairere Verteilung der Arbeitszeit zwischen Vollzeit- und Teilzeitkräften".

Er verknüpft das mit der Forderung nach fairer Bezahlung, bester Kinderbetreuung und familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Stangl ortet eine über die Arbeitsstunden hinausgehende Diskriminierung von Frauen. Der Einkommensunterschied laut Arbeitsklima Index betrage bei Teilzeitbeschäftigten 100 Euro. "Teilzeit alleine ist also keine vollständige Erklärung für die Einkommensnachteile von Frauen", so Stangl. Wenig geändert habe sich auch an der Geschlechterverteilung in klassischen Frauen- und Männerberufen, wobei erstere deutlich niedriger entlohnt werden.

Am Freitag, 3. März diskutieren beim OÖN-Frauentag Expertinnen unter den Titel "Verliebt, verlobt, verarmt" über die Voraussetzungen für Frauen, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Alle Details: nachrichten.at/frauenzeit

