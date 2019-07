"Wunderzahnbürste": Gläubigern droht Totalausfall

Im Konkurs des Zahnbürsten-Start-ups Amabrush droht den Gläubigern nun der Totalausfall ihrer Forderungen. Das berichtete der Gläubigerschutzverband KSV 1870 gestern. Bisher wurden Forderungen in Höhe von rund 800.000 Euro angemeldet.

Amabrush wollte eine innovative elektrische Zahnbürste entwickeln und verkaufen. Statt minutenlang die Zähne mit einer Zahnbürste zu reinigen, sollten sie in nur zehn Sekunden sauber sein. Finanzieren wollte sich das Start-up mittels einer Crowdfunding-Kampagne: 39.000 Menschen überwiesen Geld an Amabrush, 7,8 Millionen Euro wurden gesammelt. In einem Webshop konnten Interessenten die Zahnbürste vorbestellen.

Den Unternehmern gelang es aber nicht, ihr Produkt erfolgreich auf dem Markt zu platzieren. Im Juni musste Amabrush Insolvenz anmelden. Laut eigenen Angaben standen 4,5 Millionen Euro Schulden einem Vermögen von 500.000 Euro gegenüber. Der KSV geht davon aus, dass die meisten Crowdfunder und Webshop-Käufer ihre Forderungen aufgrund von Aussichtslosigkeit nicht im Insolvenzverfahren angemeldet haben. Laut KSV werden die Gläubiger keine Quote erhalten.