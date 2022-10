Wüstenrot steigt bei der Oberbank aus

"Aus unternehmensstrategischen Überlegungen" habe sich Wüstenrot zu diesem Schritt entschieden, teilte die Oberbank am Nachmittag in einer Aussendung mit.

Wüstenrot ist Syndikatspartner bei der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) und bei der Bank für Kärnten und Steiermark (BKS). Diese haben sich entschieden, mit dem Großteil der Aktien den Streubesitz zu stärken.

Der Wert des Anteils der Wüstenrot an der Oberbank hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verfünffacht. Allein in den vergangenen fünf Jahren stieg der Kurs der Aktie um mehr als 20 Prozent und liegt jetzt über 100 Euro. Die Oberbank-Aktie ist für einen Banktitel damit in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nun verkauft Wüstenrot seinen Anteil. Bereits Mitte Oktober berichteten die OÖNachrichten über den geplanten Millionendeal: