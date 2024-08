WorldSkills: Teilnehmer bereiten sich auf Lyon vor

Das oberösterreichische Team wurde bei einer Feier in der Wirtschaftskammer in Wien verabschiedet.

Von 10. bis 15. September ist Lyon Schauplatz der Berufsweltmeisterschaften WorldSkills: Junge Fachkräfte aus 65 Ländern messen sich in 59 verschiedenen Handwerks- und Technologiedisziplinen. Im Wettkampf in der drittgrößten Stadt Frankreichs ist Österreich mit 47 Teilnehmern vertreten. Das Team – insgesamt das achtgrößte im Bewerb – ist so groß wie noch nie zuvor.

Bei einem Festakt in der Wirtschaftskammer in Wien wurden die österreichischen Medaillenhoffnungen diese Woche offiziell verabschiedet. "Es geht uns um mehr als um Medaillen und Berufswettbewerbe", sagte Jürgen Kraft, Geschäftsführer des Vereins SkillsAustria, der die Fachkräfte betreut. "Es geht um die nachhaltige Sicherung der Qualität in der Berufsbildung und die Positionierung Österreichs als Vorreiter im Bereich der Fachkräfteentwicklung." Die Teilnehmer, darunter zehn aus Oberösterreich, würden bestens vorbereitet nach Lyon reisen, sagte Kraft.

Die Hoffnung auf Edelmetall ist berechtigt: Bei den bisher 32 Teilnahmen des österreichischen Teams bei Berufsweltmeisterschaften konnten insgesamt 230 Medaillen (87 davon in Gold) errungen werden.

