Woran Autozulieferer heute denken müssen

Wie groß die Herausforderungen für die Autozulieferer sind, wurde bei der gestrigen Jahrestagung des Automobilclusters, der automotive.2023, in Linz deutlich: 2030 will etwa ZF, selbst ein direkter Lieferant von Auto- und Nutzfahrzeugbauern, nur noch "grüne", also emissionsfrei erzeugte Bauteile verwenden. "Da müssen sich dessen Zulieferer jetzt darauf einstellen", sagt Florian Danmayr, Chef des oberösterreichischen Automobilclusters.