Wolf: Automobil-Konzerne haben Halbleiter-Problem unterschätzt

Eigentlich wollte Siegfried Wolf in seiner Steyr Automotive (vormals MAN) Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner als neuer Hausherr mit positiven Nachrichten begrüßen. Seit 1. September ist seine WSA Eigentümer des MAN Werks in Steyr. Die langfristigen Perspektiven und die Bedeutung der Automobil-Branche sollten im Mittelpunkt des Medientermins stehen.

Doch MAN – nun nur noch Kunde und nicht mehr Eigentümer des Werks – machte einen Strich durch die Rechnung. Denn Wolfs Führungsmannschaft hatte parallel zur Pressekonferenz im Arbeitsmarktservice in Steyr die Verhandlungen über die Kurzarbeit zu führen. Diese startet mit den (schon länger geplanten) Freischichten gestern und heute. Dass auch die ganze nächste Woche das Werk steht, kommt nun überraschend. Bis auf die Kunststofflackiererei fallen alle Schichten aus. In den Wochen darauf wird eingeschränkt, an Freitagen gar nicht gearbeitet.

Große Abhängigkeit

Siegfried Wolf sagte, die gesamte Autoindustrie habe die Halbleiterproblematik massiv unterschätzt. Fast drei Viertel des Weltbedarfs werden in einer kleinen Region produziert. "Wenn Hongkong und Taiwan zu China gehören, werden es 85 Prozent sein." Da wünsche er sich eine starke Europäische Union, die hier eine starke Position einnehme. Nur ein einziger Anbieter in Europa habe hier investiert: Infineon in Villach. "Alle haben sich auf Länder konzentriert, wo die Investments gefördert werden und Mitarbeiter nichts kosten", sagt Wolf.

Die Auftragsbücher – nicht nur in seinem Werk – seien voll, aber der Mangel an elektronischen Bauteilen führe dazu, dass halbfertige Fahrzeuge nicht finalisiert werden können. Tatsächlich stehen etliche neue LKW rund um die Werks-hallen.

Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender von Steyr Automotive hofft, dass sich die Situation schon im Oktober entspanne.

Zufrieden zeigt sich Wolf mit dem Verlauf der Einzelgespräche mit den 1900 Mitarbeitern. "Wir sind weit besser unterwegs und haben viele positive Rückmeldungen bekommen." Wie berichtet, schließt Steyr Automotive mit allen Mitarbeitern neue Arbeitsverträge (zu schlechteren Bedingungen) ab, die ab 1. Oktober gelten.

Wolf signalisiert – ohne näher darauf einzugehen – dass es schon in wenigen Wochen zu einem großen Abschluss kommen könnte. Der Inhalt sei eine Auftragsfertigung für einen LKW-Bauer in relevanter Größenordnung. Parallel laufen Gespräche mit möglichen Vertriebspartnern, so könnten die Lagerhäuser ein Verkaufs- und Servicepartner werden.

Video: Die Kurzarbeit bei Steyr Automotive war auch Thema in der gestrigen Ausgabe von OÖN-TV. Der Beitrag zum Nachsehen:

MAN Steyr: Neuer Eigentümer spricht über Kurzarbeit Der neue Eigentümer von MAN Steyr, Siegfried Wolf, hat bei einer Pressekonferenz über die Situation rund um Kurzarbeit, Lieferprobleme und die Zukunft der Mobilität gesprochen.

Forschung als Treiber

Die Zukunft des MAN Werks habe ihm „so manche schlaflose Nacht bereitet“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern. Die mit Siegfried Wolf gefundene Lösung weise nach vorn. Die Politik könne nur helfen, Innovation und Forschung anzutreiben. Das werde in der angekündigten Forschungsgesellschaft in Kooperation mit Wolfs WSA erfolgen.

Wie berichtet, sollen in dieser Gesellschaft 150 ehemalige MAN-Beschäftigte einen Job bekommen. Bis diese Forschungsgesellschaft allerdings starten könne, werde es noch dauern, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Dazu müssten Forschungsprojekte definiert werden und die EU muss die Förderfähigkeit bestätigen. Erst Ende 2022, Anfang 2023 werde es mit konkreten Projekten losgehen können. Weitere interessierte Firmen gäbe es.

Eine Standortstudie, die die Business Upper Austria mit drei wissenschaftlichen Partnern im Vorjahr durchgeführt hat, bestätigt einmal mehr die Bedeutung der Automotiven Branche für Oberösterreich: 280 Firmen in Oberösterreich würden mit mehr als 31.000 Beschäftigten eine Wertschöpfung von 3,6 Milliarden Euro erzielen. Mit den indirekten Effekten hängen mehr als 86.000 Jobs an der Branche. Umso wichtiger sei es, mit Leuchtturmprojekten, Förderausschreibungen und Kooperationen entlang der Wertschöpfungsketten den Wandel in der Branche zu begleiten.