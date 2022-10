Wohnungspreise: Auf starken Anstieg folgt Abkühlung

Das Plus betrug bundesweit 9,6 Prozent, wie aus einer aktuellen Analyse des Immobilienmakler-Netzwerks Remax hervorgeht. In den vergangenen fünf Jahren verteuerten sich Wohnungen um insgesamt 35,3 Prozent.

Seit dem Sommer kühlt sich der Markt aber wegen steigender Zinsen, hoher Energie- und Lebenshaltungskosten sowie strengerer Kreditvergaberegeln ab. "Das Angebot ist seit Juli spürbar gestiegen, die Nachfrage ist – von sehr hohem Niveau ausgehend – um ein Viertel zurückgegangen", sagt Remax-Chef Bernhard Reikersdorfer. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Preiskurve in den nächsten Monaten deutlich abschwäche und es in einzelnen Regionen Rückgänge gibt.

Im ersten Halbjahr stiegen die Wohnungspreise am stärksten in Wien (plus 16,9 Prozent), im Burgenland (16,7 Prozent) und in Oberösterreich (11,5 Prozent).