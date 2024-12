Wohnungsmieten wieder gestiegen - 9,9 Euro pro Quadratmeter

Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten lag im österreichweiten Durchschnitt bei 9,9 Euro pro Quadratmeter und damit um 1,0 Prozent über dem Vorquartal und um 4,2 Prozent über dem Vergleichsquartal des Vorjahres, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Die Betriebskosten blieben dabei mit 2,5 Euro pro Quadratmeter unverändert.

Im Durchschnitt lag die monatliche Miete mit Betriebskosten für eine Durchschnittswohnung damit bei 658,5 Euro, wobei sich die tatsächliche Höhe je nach Wohnungsgröße, Mietsegment, Mietdauer und Lage unterscheidet. Die Nettomiete, ohne Betriebskosten, betrug 7,4 Euro pro Quadratmeter, das entspricht einem Anstieg von 1,4 Prozent zum Vorquartal und einer Teuerung von 4,2 Prozent im Jahresabstand.

"Bei Mietern ab 60 Jahren geringer"

"Gerade in Haushalten mit Personen ab 60 Jahren fällt die Miete pro Quadratmeter aufgrund der längeren Mietdauer häufig geringer aus", so Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas laut Aussendung. Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten in Hauptmietwohnungen mit mindestens einer Person ab 60 Jahren lag im dritten Quartal bei 8,3 Euro pro Quadratmeter, während Haushalte, in denen alle Personen jünger als 60 Jahre waren, durchschnittlich 10,6 Euro pro Quadratmeter bezahlten. Bei der Hälfte der untersuchten Haushalte mit älteren Bewohnerinnen und Bewohnern lief der Mietvertrag bereits seit mehr als 20 Jahren.

