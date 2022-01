Auf die Eigentümer der rund 650.000 Wohneinheiten in Österreich kommen heuer gravierende Änderungen zu: Grund ist die Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG). Ein erster Teil der Novelle ist mit 1. Jänner in Kraft getreten. Mit 1. Juli kommt es zu weiteren Änderungen. So ist es für Eigentümer nun einfacher, bestimmte Maßnahmen durchzusetzen, Miteigentümer können nicht mehr alles blockieren.