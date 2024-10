Wohnungen: "Der Neubaumarkt ist mehr als tot"

Schon im Juni hatte Gerald Gollenz, Obmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer, gesagt, der Neubaumarkt sei tot. Am Dienstag wurde er bei einer Pressekonferenz noch drastischer: "Es hat sich nichts geändert, im Gegenteil, der Neubaumarkt ist mehr als tot." Es gehe um das Aus für zigtausende Unternehmen und ihre Beschäftigten. Seine Stellvertreter im Fachverband, Michael Pisecky und Johannes Wild, formulierten es ähnlich: "Die Lage ist sehr dramatisch" und "Wir fahren gegen die Wand."

Die Vertreter der gewerblichen Bauträger, Makler und Hausverwalter untermauerten das mit Zahlen der Marktforschungsfirma Exploreal: Demnach sind heuer österreichweit 17.381 frei finanzierte Eigentumswohnungen in der "Pipeline" - sie werden vorbereitet, errichtet oder fertiggestellt. Im Jahr 2026 sollen es laut den Prognosen 6406 sein, im Jahr danach 1793, was einen Rückgang von 90 Prozent bedeuten würde. Bei den frei finanzierten Mietwohnungen gehe es von 7343 auf 2102 und 1349 nach unten.

"Die 12.000 Betriebe mit 26.000 Beschäftigten stehen mit dem Rücken zur Wand", sagte Gollenz hinsichtlich seiner Branche. Zwar hätten Firmen in guten Zeiten vorgesorgt, aber das reiche nur eine Zeitlang. Dazu komme die höhere Arbeitslosigkeit bei den ausführenden Baufirmen selbst.

Gerald Gollenz, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Bild: WKO

Und es drohe ein Wohnungsnotstand, so Pisecky. Denn Österreichs Bevölkerung wachse, die Haushalte würden kleiner, also steige die Nachfrage nach Wohnraum. "Wenn Wohnungen zur Mangelware werden, ist eines klar: Es wird nicht billiger", sagte Gollenz: "Wer überlegt, in Immobilien zu investieren, sollte das heute tun." Schon jetzt bringe der erzwungene Trend von Eigentum zu Miete einen Aufwärtsdruck bei den Mieten.

Gemeinsam mit den Gemeinnützigen Bauträgern und sonstigen Wohnmodellen wurden/werden von 2022 bis 2024 jeweils 40.000 bis 45.000 Wohnungen pro Jahr in Österreich errichtet. Das sinkt den Prognosen von Exploreal zufolge auf 24.800 im Jahr 2027. "Wir haben in den vergangenen Jahren nicht überproduziert, sondern bedarfsgerecht gebaut - zu zwei Dritteln waren es die gewerblichen Bauträger", sagte Pisecky. Dieses Volumen brauche man weiter.

Die Branchenvertreter forderten "politische Maßnahmen", allen voran solle das Ende Februar von der Bundesregierung angekündigte Wohnbaupaket in die Tat umgesetzt werden. "Wir haben bisher keinen Cent gesehen", sagte Gollenz. Die KIM-Verordnung (strengere Kreditvergaberegeln) solle ausgesetzt werden, und Regularien und Normen, die die Baukosten erhöhten, sollten reduziert werden.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens