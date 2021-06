Wohnsituation: Drei Viertel der Oberösterreicher sind zufrieden

Die vergangenen 15 Monate waren geprägt von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen haben viel Zeit daheim verbracht, Homeoffice war und ist ein großes Thema. Die Oberösterreicher sind ihrer eigenen vier Wände dennoch nicht überdrüssig geworden, wie die Wohnstudie von Sparkasse OÖ und Bausparkasse zeigt: 73 Prozent der Oberösterreicher sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden. „Bei der Befragung 2020 waren es 62 Prozent“, sagt Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ.



1350 Personen wurden vom Linzer Imas-Institut für die Wohnstudie befragt, 150 in Oberösterreich.



Die Menschen hätten in der Pandemie in ihr Zuhause investiert, sagt Walzhofer: „Von der EDV-Infrastruktur über den Swimmingpool bis hin zur Beschattung wurden viele Dinge verbessert.“

Zudem werde den Oberösterreichern das Thema Nachhaltigkeit beim Wohnbau wichtiger: Bei einem Viertel erfüllt die aktuelle Wohnform Aspekte der Nachhaltigkeit (thermische Isolierung, Ökostrom, Photovoltaik etc.) zur Gänze.



67 Prozent der Oberösterreicher wohnen in Eigentum. 15 Prozent können sich vorstellen, Eigentum zu erwerben. Das wird aber immer teurer: Laut Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer sind die Quadratmeterpreise für Baugrundstücke in Österreich 2020 im Schnitt um 7,46 Prozent gestiegen. Auch die Preise für Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sind gestiegen.

„Aufgrund der günstigen Konditionen für Wohnraumfinanzierungen, des Trends zum Haus im Grünen und der damit steigenden Nachfrage sind vor allem Grundstücke Mangelware“, sagt Walzhofer. Interessenten müssten sich überlegen, wo sie Eigentum erwerben möchten: Im Zentralraum werde es zunehmend schwieriger. „Außerhalb davon steigen die Preise ebenfalls, aber langsamer.“ Die Menschen müssten dann zwar eine längere Fahrtdauer zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen, durch das steigende Homeoffice-Angebot könnten viele aber flexibler agieren.