Wohnkosten belasten Junge und Singles stärker

Junge Menschen, Alleinerziehende sowie Singles, die zur Miete wohnen, tun sich finanziell besonders schwer: Das ist das Ergebnis einer Analyse von Forschern der Wirtschaftsuniversität Wien. Das Sozialministerium hatte die Studie in Auftrag gegeben. Als Basis dienten die Daten der Erhebung der Lebensbedingungen der Privathaushalte in der EU aus dem Jahr 2017.

Wer im Eigentum lebt, gibt im Schnitt deutlich weniger seines Einkommens fürs Wohnen aus als ein Mieter. Das Haushaltseinkommen bei Mietern liegt im Schnitt bei rund 2900 Euro netto monatlich, während es Eigentümer-Haushalte auf durchschnittlich 4400 Euro pro Monat bringen.

Während die Eigentümer eines Hauptwohnsitzes im Schnitt 448 Euro im Monat für diesen zahlen, gibt der durchschnittliche Mieter 646 Euro monatlich nur für das Wohnen aus. Diese Kombination aus im Schnitt weniger Einkommen und höheren Wohnkosten führe unter dem Strich zu einer deutlich höheren Belastung der Mieter, heißt es in der Studie.

Insgesamt ist jeder zehnte Haushalt mit einer hohen Wohnkostenbelastung konfrontiert: Das heißt, dass sie mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben.

Hier geht die Schere zwischen Eigentümern und Mietern weiter auseinander: Bei ersteren haben nur drei Prozent eine hohe Wohnkostenbelastung. Bei den Mietern sind es 19,1 Prozent. Selbst wenn die Kreditkostentilgung in die Wohnkosten miteinbezogen würde, wäre die relative Wohnkostenbelastung der Eigentümer mit Krediten immer noch geringer.

Bei der näheren statistischen Betrachtung der Lebensumstände zeige sich, dass die Wahrscheinlichkeit, relativ viel fürs Wohnen aufzuwenden (mehr als 30 Prozent des Einkommens) vor allem bei Jungen, Alleinerziehenden und Singles, die in Miete leben, am höchsten war. Ältere Menschen, die etwa von Altersarmut bedroht sein können, sind laut Studie nicht so stark getroffen.