Wohnen wird immer teurer

Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung hat sich im Vorjahr im Durchschnitt um 12,3 Prozent verteuert. Dies ist der höchste jährliche Anstieg seit Beginn der Indexreihe im Jahr 2010 und liegt weit über den Werten der Vorjahre (2020: plus 7,7 Prozent, 2019: plus 5,8 Prozent): Das teilte die Statistik Austria gestern mit.

Die allgemeine Inflationsrate laut Verbraucherpreisindex stieg um 2,8 Prozent. Den größten Anstieg bei den Häuserpreisen verzeichnete Wien (plus 18,6 Prozent), in Oberösterreich waren es 9,6 Prozent. Bei den Wohnungen ist Niederösterreich (plus 12,7 Prozent) Spitzenreiter, in Oberösterreich waren es 10,2 Prozent.