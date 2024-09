Wohneigentum wurde "im Schritttempo" billiger

Mitte 2022 leitete die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende ein, es folgten rasche und starke Erhöhungen. Wie sich die Immobilienpreise in diesen rund zwei Jahren entwickelt haben, erhoben die Analysten von Raiffeisen Research in Wien. Im Durchschnitt betrug das Minus bei Wohneigentum in Österreich fünf Prozent.