Wohnbau-Stillstand? Paket soll im Jänner stehen

Bei der zweiten Gesprächsrunde zwischen Land, Gemeinnützigen und Bauinnung ging es darum, einen wegen hoher Bau- und Energiekosten drohenden Stillstand im sozialen Wohnbau zu verhindern. Aktuell hängen, wie berichtet, an die 500 Wohnungen in Oberösterreich in der Luft. Sie sind eingereicht und sollten ab Jänner/Februar gebaut werden. Aber die Projektbetreiber haben die Stopptaste gedrückt.