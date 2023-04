Wohnbau: Makor wird am 1. August Chef der Familie

Der bisherige Chef Reinhold Pirklbauer geht am 1. August in Pension. "Bis dahin baue ich Resturlaub ab", sagt der 62-jährige Ex-AK-Mitarbeiter, der seit rund 28 Jahren in der Firma ist, seit 1998 im Vorstand und seit 2016 an der Spitze. Am 11. April stößt Makor ins Unternehmen, zuerst als Assistent. Bei der Aufsichtsratssitzung Ende Juni soll er dann zum neuen Chef bestellt werden, wie Vorsitzender Rudolf Kolbe, langjähriger Ziviltechniker-Präsident, bestätigt. Bis 31.