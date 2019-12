Wohlstand: Österreich auf Platz drei in der EU

Laut EU-Statistikamt Eurostat erreicht Österreich 117 Prozent des EU-Durchschnitts. Gemessen wird der materielle Wohlstand in Form des "Tatsächlichen Individualverbrauchs" (TIV), der die von den Haushalten konsumierten Güter und Dienstleistungen misst. Das ärmste Land der EU ist demnach Bulgarien, wo der Wert bei 56 Prozent des EU-Schnitts liegt. In den meisten EU-Ländern wurden in den vergangenen zehn Jahren deutliche Verbesserungen verbucht, zum Beispiel in Rumänien von 65 auf 71 Prozent, in der Slowakei von 68 auf 73 Prozent.

Größere Unterschiede als beim TIV gibt es beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Dieses streut zwischen 51 Prozent des EU-Schnitts (Bulgarien) und 261 Prozent (Luxemburg). Österreich hat nach diesem Maß einen höheren Wohlstand als Deutschland.