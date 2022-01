Woher kommt die 5G-Panik in der US-Luftfahrt?

Der neue Mobilfunkstandard 5G verursache bei Flugzeugtechnologien wie Höhenmessern Störungen und gefährde somit die Sicherheit massiv, hatten die Chefs von Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta oder Southwest gewarnt. Die US-Flugaufsicht hatte wegen Sicherheitsbedenken sogar zusätzliche Vorkehrungen für landende Flugzeuge verlangt, weil die Maschinen längere Bremswege haben könnten. Schlussendlich haben sich die US-Telekomkonzerne AT&T und Verizon "freiwillig" entschieden, die Einführung des neuen Mobilfunkstandards in der Nähe von 50 US-Flughäfen zunächst zu begrenzen.

Wieso die US-Behörden zu dieser Einschätzung kommen, ist schwer nachzuvollziehen. In Europa und auch in Österreich, das mit dem 5G-Ausbau international zu den Vorreitern zählt, werden auch Flughäfen und Umgebung störungsfrei mit 5G versorgt. "Eine Beeinflussung des Höhenradars von Luftfahrzeugen durch 5G ist ausgeschlossen, der Frequenzabstand ist bei Weitem ausreichend", sagte Gregor Wagner, Sprecher des Forums Mobilkommunikation, zu den OÖNachrichten. Auch die EU-Luftfahrtbehörde sieht kein Risiko.

5G-Mobilfunk nützt in Europa einen Teil des sogenannten C-Bands auf einer Frequenz von 3,4 bis 3,8 Gigahertz, in den USA ein wenig mehr, bis 3,98. Die Höhenmesser senden und empfangen auf 4,2 bis 4,4 Gigahertz. Der "Sicherheitsabstand" sei mit 200 bis 400 Megahertz also sehr groß, sagen heimische Mobilfunker. Diese beobachten die Debatte mit Argusaugen, weil sie weitere Ängste in der Bevölkerung vor 5G, wie es sie bereits gibt, scheuen. Der 5G-Netzausbau in Österreich ist voll im Gange, in urbanen Gebieten ist die Grundversorgung gegeben. 2024 wird das 5G-Netz – wie heute 4G/LTE – flächendeckend ausgerollt sein.

Flüge gestrichen, andere Flieger

Etliche Airlines wie die Emirates strichen Flüge in die USA. Lufthansa und Tochter Austrian Airlines (AUA) setzten andere Flugzeugtypen als die wegen 5G in Kritik geratene Boeing 777 ein. Gewisse Flugzeugtypen müssten aufgerüstet werden, fordern die Amerikaner. Nach Los Angeles, Chicago und San Francisco flog die Lufthansa am Mittwoch mit der Boeing 747-400. Die AUA wechselt nach New York von der Boeing 777 auf die Boeing 767. Entscheidungen für die Folgetage seien noch nicht getroffen.

Wie sieht es mit Störungen von 5G etwa bei Krankenhäusern und medizinischen Geräten aus? Wagner: "Dazu gibt es keine Berichte." Sehr wohl bekannt sei, dass Funkanlagen und Handys generell etwa ein EEG stören können.

Inwieweit politische Motive (wie Repressalien gegenüber chinesischen Netzwerkausrüstern wie Huawei) oder die Angst der Airlines vor Milliardenklagen das US-Vorgehen befeuern, ist Spekulation.