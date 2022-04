Woher kommen die alternativen Flugtreibstoffe?

Ofner warnte gemeinsam mit Jürgen Roth, Obmann des Bundesgremiums Energiehandel in der WK, es sei "bereits fünf nach zwölf".

Die EU-Vorgaben für nachhaltige Flugzeugtreibstoffe bedeuten laut Ofner für Österreich, dass in drei Jahren für die Luftfahrt 40.000 Tonnen jährlich benötigt werden, 2030 schon 100.000 Tonnen. Der Bedarf an Treibstoffen, die per Elektrolyse hergestellt werden, sei in Europa nicht zu decken – und sehr teuer. Es brauche internationale Kooperationen. Um preislich mitzuhalten, wären eine Befreiung von der Mineralölsteuer für E-Fuels, die Zweckwidmung der Flugticketabgabe und Zertifikatehandel für die Forschung nötig.