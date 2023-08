Wogen um Zinsen gehen weiter hoch

In den vergangenen Tagen drehte sich die Debatte um zu hohe Bankgewinne, geringe Sparzinsen und die Soll- und Haben-Zinsen auf dem Girokonto. Gestern haben die Banken, die von der Diskussion in der heißen Urlaubszeit kalt erwischt worden waren, mit einem Ablenkungsmanöver versucht, die Debatte einzufangen: Sie wollen Kreditnehmern, die aufgrund der gestiegenen variablen Zinsen in Zahlungsprobleme gekommen sind, entgegenkommen.

Details will der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Erste-Group-Chef Willibald Cernko in den nächsten Tagen präsentieren, kündigte er am Donnerstag in einem Posting auf LinkedIn an. Der Manager verwies auch darauf, dass sich für Kreditnehmer mit fixen Zinsen wegen der aktuellen Zinssituation nichts ändere, und erinnerte daran, dass heimische Banken die gestiegenen Zinsen im Europavergleich verhältnismäßig brav weitergeben würden. Laut Daten der Financial Times seien 29 Prozent der Erhöhungen weitergegeben worden. Mehr war es nur in Großbritannien (43 Prozent), Luxemburg (36 Prozent) und Frankreich (35) – deutlich weniger in der Eurozone oder Deutschland mit je 20 Prozent.

Wie berichtet, hat das Sozialministerium den Verein für Konsumenteninformation mit einer Verbandsklage stellvertretend gegen die Bank Austria beauftragt – wegen null Zinsen auf dem Girokonto. Experten sahen die Erfolgsaussichten der Klage kritisch. SPÖ und FPÖ fordern einen gesetzlichen Eingriff, eine Klage dauere zu lange. Letzteres sah Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ähnlich.

Wohl mit Blick auf die oppositionell geforderte Banken-Übergewinnsteuer oder gesetzliche Eingriffe, um die Zinsschere zu schließen, schrieb Cernko, "dass wir politische Debatten besonnen und faktenorientiert führen und den Wirtschaftsstandort Österreich und seinen stabilen und starken Bankensektor nicht mit kurzfristigen, populistischen Maßnahmen schwächen".

Neue Runde im Polit-Streit

Wirtschaftsminister Martin Kocher (VP) sagte gestern im Mittagsjournal: "Ich sehe auch keine Übergewinne." Das führte zu einer empörten Reaktion von FP und SP. SP-Finanzsprecher Jan Krainer empfahl Kocher via Aussendung dringend einen Besuch beim Optiker, da dieser die Übergewinne nicht sehe. FP-Finanzsprecher Hubert Fuchs bezeichnete Kocher in einer Aussendung als "bürgerfeindlich und neoliberal". Der Minister habe sich "von Finanzkonzernen, die sich als Krisengewinnler herauskristallisieren, ,einsackeln‘ lassen".

