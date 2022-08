Wöginger fordert Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden

Derzeit sind pro Monat zehn Überstunden in der Höhe eines Maximalbetrages von 86 Euro steuerfrei. Der ÖABB forderte am Sonntag in einer Aussendung, dass künftig bis zu 20 Überstunden in einer Höhe von 200 Euro steuerbefreit sein sollen.

Wöginger habe in der Überstunden-Causa bereits Kontakt mit Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) aufgenommen, hieß es aus der Volkspartei. Durch den aktuellen Arbeitskräftemangel müssen die Stammbelegschaften oftmals deutlich mehr Überstunden machen. "Gerade in Zeiten der Teuerung muss den Menschen eine Möglichkeit gegeben werden, dass sich eine Mehrleistung auch im Geldbörserl niederschlägt", so ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits.

Im Sommer hatte bereits KTM-Chef Stefan Pierer eine Steuerfreistellung von 20 Überstunden im Monat als Anreiz für mehr Arbeit vorgeschlagen.