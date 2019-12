„Tadawul? Die Börse? Keine Ahnung, wo das ist!“ Der Taxifahrer, einer der vielen Tausenden pakistanischen Gastarbeiter in Saudi-Arabien, war sichtlich überfordert mit der Situation, als er die OÖNachrichten zu diesem in den Himmel ragenden Gebäude an der King Fahd Road in Riad bringen sollte.