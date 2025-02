Wo in Oberösterreich die Arbeitslosigkeit besonders stark wächst

Weiterhin keine Entspannung auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt: 49.267 Menschen waren im Jänner beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet, ein Plus von 13,5 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. 10.350 Personen befanden sich in Schulung. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,8 Prozent, 0,8 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Einen besonders deutlichen Anstieg gab es bei den Langzeitbeschäftigungslosen mit einem Plus von 36,2 Prozent im Jahresvergleich auf 8912. In Österreich lag die Arbeitslosenquote bei 8,6 Prozent. Oberösterreich, lange Vorreiter, verliert hier im Bundesländervergleich an Boden und belegt nur noch den vierten Platz hinter Tirol, Salzburg und Vorarlberg.

Grund für die Entwicklung sind die Auswirkungen der schwachen Konjunktur. Laut AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt zeigt sich vor allem in den Bereichen Industrie und Handel ein starker Anstieg. Einen Rückgang gab es auf dem Bau. Während die Arbeitslosenzahlen steigen, geht die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen zurück: Diese sank um 15,4 Prozent auf 19.033. Den stärksten Rückgang bei den offenen Stellen gab es demnach bei Arbeitskräfteüberlassern. Schmidt rechnet nicht mit einer zeitnahen Trendwende: "Um den Trend zu stabilisieren, braucht es ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. Das zeichnet sich aus jetziger Sicht nicht ab."

Die Entwicklung in den Bezirken ist höchst unterschiedlich: Während die Arbeitslosigkeit in Rohrbach um 6,3 Prozent zurückging, stieg sie im industrielastigen Bezirk Braunau um 31,3 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote weisen Steyr und Steyr-Land mit 9,2 Prozent auf.

"Arbeitslosenquote geringer als in früheren Krisen"

Auch in Österreich steigen die Arbeitslosenzahlen: Ende Jänner waren 445.513 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 365.746 arbeitslos und 79.767 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 5,8 Prozent bzw. 24.306 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenrate erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte.

"Die europaweit angespannte Wirtschaftslage ist nach wie vor bestimmend für den heimischen Arbeitsmarkt, die negativen Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote jedoch geringer als in früheren Krisen", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. Die aktuelle Jänner-Arbeitslosenquote sei "um 0,7 Prozentpunkte unter 10-Jahres-Schnitt". "Mit einer Erholung des Arbeitsmarktes oder einem Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in den kommenden Monaten nicht zu rechnen", kommentierte AMS-Vorständin Petra Draxl.

Den größten Zuwachs bei arbeitslosen Menschen und Personen in AMS-Schulung gab es Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Warenerzeugung/Industrie (+14,6 Prozent). Niedriger fiel der Anstieg im Handel (+8,4 Prozent), Gesundheits- und Sozialwesen (+7,4 Prozent), Gastronomie und Beherbergung (+5,5 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (+0,2 Prozent) aus. Den einzigen Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es am Bau mit minus drei Prozent.

