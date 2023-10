Wo Gott wohnt und die Maschinen rechnen

Supercomputer MareNostrum in einer aufgelassenen Kapelle in Barcelona

Wenn man dorthin geht, wo vermeintlich Gott wohnt, kann es passieren, dass man Unglaubliches sieht. In einer aufgelassenen Kapelle, mitten in Barcelona, steht in einem Glaskubus der MareNostrum IV, der zweitschnellste Supercomputer des Centro Nacional de Supercomputacion, in der profanen Nachbarschaft das Modell V – eine Ansammlung von Rechnern um 200 Millionen Euro und Stromkosten von zehn Millionen jährlich und 320 Petaflops.