„Wir haben mehr Arbeit als Arbeitende“

686.000 Beschäftigte waren Ende Dezember in Oberösterreich in Beschäftigung, 1500 mehr als im Jahr davor. Die Arbeitslosenrate betrug zuletzt 5,7 Prozent, 41.200 Personen waren ohne Beschäftigung. Mehr als 23.000 Stellen sind offen. "Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung, ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend gut, vor allem in Oberösterreich", sagte Peter Huber, Regionalökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, bei einem Pressegespräch mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.

Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, daher müsste auch die Arbeitsmarktpolitik neu ausgerichtet werden, sagte Achleitner. Früher habe man das Geld gebraucht, um Arbeitslose in Beschäftigung zu bringen. Heute gehe es darum, den Arbeitskräftebedarf zu bedienen und die Menschen zu qualifizieren. Budget sowie Stoßrichtung sind im "OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung" festgelegt, das Budget, zuletzt 326 Millionen Euro, stammt von AMS OÖ, Land und Sozialministeriumsservice des Bundes.

Um den Herausforderungen möglichst genau zu begegnen, hat das Land das Wifo beauftragt, den Pakt zu prüfen. Huber stellte der Vereinbarung ein gutes Zeugnis aus. Oberösterreich sei im Österreich- sowie EU-Vergleich durch eine gute Arbeitsmarkt- und soziale Lage geprägt. Er nannte hier etwa die geringe Jugendarbeitslosigkeit.

Trotz der guten Arbeitsmarktlage machte er Potenzialgruppen aus, vor allem Ältere, Frauen und Teilzeitunterbeschäftigte. Eine Empfehlung des Wifo ist daher die Aktivierung dieser Gruppen: "Ein wichtiger Ansatzpunkt sind zusätzliche Betreuungseinrichtungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige sowie präventive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit", sagte Huber: Bei der Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen würden sich im EU-Vergleich deutliche Defizite zeigen.

Bessere Kommunikation

Die Evaluierung durch das Wifo soll in die Neuauflage des Pakts einfließen, der voraussichtlich im März beschlossen wird: Laut Achleitner ist eine andere Schwerpunktsetzung erforderlich. So sollen die Maßnahmen noch zielgruppenspezifischer und flexibler und die Kommunikation darüber verbessert werden: "Es gibt mehr als 100 Maßnahmen, sie sollen von den Betrieben noch besser genutzt werden." Auch das Ausmaß der Arbeitsstunden bei Teilzeitkräften soll steigen, hier soll das Bewusstsein über die Folgen geschärft werden. Damit einher gehe eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, etwa durch eine laufende Verbesserung des Betreuungsangebots.

