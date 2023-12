WKOÖ: Wechsel an der Spitze der Landesinnungen

Der gebürtige Welser ist seit 2020 Ausschussmitglied sowie Lehrlingsbeauftragter in der Landesinnung.

Geisbauer führt das 1980 von seinem Vater Josef gegründete Unternehmen Haircutters Hair Style Service. Mittlerweile werden vier Standorte mit insgesamt 26 Mitarbeitern in Traun und Linz betrieben. Des Weiteren ist Geisbauer Trainer im Wifi und bei L’Oréal Österreich. Bei den jährlichen Landes- und Bundeswettbewerben der Friseure ist er Mitglied der Fachjury.

„Die Ausbildung der Nachwuchsfachkräfte liegt mir persönlich sehr am Herzen“, sagt Geisbauer, der sich als Landesinnungsmeister für ein starkes Image der Friseurbranche einsetzen will. Unterstützt wird er von seinen Stellvertretern Dieter Kohler und Claudia Polz.

Klaus Weissengruber Bild: WKOÖ

Ebenfalls einen Wechsel an der Spitze gibt es bei der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter. Hier übernimmt mit 1. Jänner Klaus Weissengruber, der bisherige Stellvertreter, das Amt von Alois Kitzberger. Der 55-Jährige aus Ried in der Riedmark trat 1987 in seinen elterlichen Betrieb ein und übernahm im Jahr 1999 die Weissengruber Möbelproduktion. Weissengruber ist seit 2005 in der Wirtschaftskammer aktiv, unter anderem im Innungsausschuss und als Vorsitzender der Lehrabschlussprüfungen.

Sein Stellvertreter wird mit 1. Jänner Josef Loy, Geschäftsführer der Tischlerei Loy in Aurach am Hongar. Der Berufsgruppensprecher der Holzgestalter, Karl Mitheis, geschäftsführender Gesellschafter der Karl Mitheis GmbH & Co KG Holzwarenerzeugung aus Auberg, bleibt Landesinnungsmeister-Stellvertreter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.