WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: "Wir haben uns aus dem Markt gepreist"

Bei der heutigen Pressekonferenz in Linz präsentierte Hummer Vorschläge, mit denen der Industriestandort Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit steigern soll. Neben Bürokratieabbau und einer Reform der Rot-Weiß-Rot-Card, mit der man Fachkräfte aus dem Ausland holen will, spielen dabei Senkungen bei Steuern und Lohnnebenkosten die Hauptrolle. "Unser Steuersystem kann die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr sichern", sagte Hummer. Bereits zwei von fünf oberösterreichischen Industriebetrieben würden Investitionen im Ausland tätigen, Österreich sei schlicht zu teuer: "Wir haben uns aus dem Markt gepreist."

Damit sich Arbeit wieder lohne, fordert Hummer eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten im Bereich von fünf Prozent. Um die Bürokratie zu vereinfachen, will sie eine "One In - Two Out"-Regel einführen lassen, bei der für jedes neue Gesetz zwei abgeschafft werden. Das sei möglich, indem bestehende Regelungen vereinfacht werden.

Vorbild Schweiz

Als Vorbild für Reformen sollen andere kleine Länder wie die Schweiz dienen, die es schaffen, international wettbewerbsfähig zu bleiben. "Die Position Österreichs ist zunehmend eine schlechtere", warnte Teodoro D. Cocca, Professor für Assetmanagement an der JKU, der für die Kammer einen Wirtschaftsvergleich mit der Schweiz erstellt hat. Seine Analysen zeigen in der Schweiz eine höhere Arbeitsproduktivität, zudem werden dort mehr Stunden gearbeitet als in Österreich. Mehr Freizeit sei an sich kein Problem, sagt der Experte. Doch die hohe Staatsverschuldung zeige, dass Österreich Sozialleistungen auch auf Kosten künftiger Generationen finanziere. Deshalb empfiehlt er, diesem Trend mit längeren Arbeitszeiten und höherer Produktivität gegenzusteuern. "Wir sind Umverteilungskaiser", sagte auch Hummer. "Da müssen wir uns fragen, ob das klug ist und wo die Arbeitsanreize sind."

Früher seien Hausarztpraxen beispielsweise Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet gewesen. Heute brauche man das Doppelte an Personal, um diese Stunden abzudecken. Dass so viel gearbeitet wurde, sei auch nicht klug gewesen, so Hummer: "Aber wir müssen einen vernünftigen Mittelweg finden, damit der Anreiz da ist, mehr Stunden zu leisten."

