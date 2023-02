WKOÖ fordert bürokratische Entlastung für Kleinbetriebe und EPU

Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Betriebe mit weniger als fünf Mitarbeitern werden, um den bürokratischen Aufwand gering zu halten, eine steuerrechtliche "Sonderbehandlung" verglichen mit größeren Unternehmen gewährt. Diese hängt an sogenannten Wertgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen.

So ist beispielsweise die Erstellung eines Jahresabschlusses (Buchführungspflicht) nur dann notwendig, wenn das Unternehmen zweimal hintereinander mehr als 700.000 Euro oder einmalig mehr als eine Million Euro Umsatz verbucht.

Laut Doris Hummer, Präsidentin der oö. Wirtschaftskammer (WKOÖ), sei eine Anpassung derartiger Wertgrenzen nach oben notwendig. Durch die hohe Inflation würden Betriebe diese oft überschreiten, "obwohl sich der kleinbetriebliche Charakter in keiner Weise ändert", sagte Hummer am Montag bei einer Pressekonferenz in Linz. Die oben genannte Grenze für die Buchführungspflicht soll etwa für zweimaliges Überschreiten auf eine Million und für einmaliges auf 1,3 Millionen Euro angehoben werden.

Zudem fordert Hummer, die Kennzahlen für die Unterscheidung zwischen kleinen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften anzuheben. So sollen zukünftig Unternehmen mit einer Bilanzsumme bis zu sechs Millionen Euro (aktuell fünf Millionen) und Umsatzerlösen bis zu zwölf Millionen Euro (aktuell zehn) als Kleinbetriebe gelten. Dadurch erspare man vielen Betrieben die für mittelgroße Kapitalgesellschaften verpflichtenden und kostspieligen Jahresabschlussprüfungen (Kosten ab 10.000 Euro).

Weiters sollen laut Hummer die Grenzwerte für die Steuerfreiheit der Teilnahme bei Betriebsveranstaltungen und Zuwendungen für Mitarbeiter bei diesen (aktuell je 365 Euro beziehungsweise 186 Euro pro Mitarbeiter und Jahr) angehoben werden.

Wirtschaftsfaktor EPU

Der EPU-Branchensprecher der WKOÖ, Michael Stingeder, machte auf die gegenwärtig schwierige Situation der EPU aufmerksam. Diese seien derzeit durch hohe Energie- und Rohstoffpreise in "mehrfacher Hinsicht gefordert". Deshalb sei die bürokratische Entlastung, die sich durch die Anhebung besagter Wertgrenzen ergebe, für EPU "dringend notwendig".

In Oberösterreich gibt es rund 52.000 EPU, das sind etwa 61 Prozent aller Unternehmen im Land. Dabei sind die meisten EPU im Handel & Gewerbe (66,9 aller Unternehmen) zu finden. Mehr als die Hälfte der oberösterreichischen EPU (52,8 Prozent) werden von Frauen geführt.

