WKÖ will mehr Unterstützung für "Einzelkämpfer"

So unterschiedlich die Branchen auch sein mögen, die Probleme dieser mehr als 350.000 "Einzelkämpfer" sind doch immer ähnlich, ergab das jüngste EPU-Stimmungsbarometer der WKÖ.

Wenig überraschend sind es vor allem die Themen Steuern und Bürokratie, die ihnen zu schaffen machen. Trotzdem würden sich 79 Prozent der Befragten wieder selbstständig machen, wie David Pfarrhofer vom Meinungsforschungsinstitut Market im Gespräch anführte.

Lesen Sie zum Thema:

Die EPU benötigen mehr Spielraum und dazu bedürfe es eines Entlastungspaktes, merkte WKÖ-Generalsekretär-Stellvertreterin Mariana Kühnel an. So erwarten sich 74 Prozent der Befragten von der Regierung eine Verbesserung der Kleinunternehmerpauschalierung in der Einkommenssteuer. Und 73 Prozent sprechen sich für die Anhebung der GWG-Grenze zur einmaligen Abschreibung von Wirtschaftsgütern von derzeit 1.000 Euro aus. Die WKÖ fordert hier etwa eine Anhebung auf 1.500 Euro. Ebenfalls 73 Prozent sind auch für eine Verbesserung der umsatzsteuer-rechtlichen Kleinunternehmerregelung.

Abschaffung von Bagatellsteuern gefordert

Die WKÖ fordert aber auch die Abschaffung von Bagatellsteuern, die dem Staat wenig bringen aber gerade für EPU einen hohen bürokratischen Aufwand darstellen. Auch bei der sozialen Absicherung für die Einzelunternehmer sieht Kühnel Handlungsbedarf. Firmen müssten früher Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten, so Kühnel.

Zwar seien 86 Prozent der EPU, die in den vergangenen Monaten Leistungen der WKÖ beansprucht haben, mit der Interessensvertretung zufrieden. Aber auch hier gebe es "noch Luft nach oben", wie Kühnel betonte. Mit einem breiten Serviceangebot soll den Ein-Personen-Unternehmen unter die Arme gegriffen werden. Dies beinhalte etwa einen "Break-Even-Rechner", um den Mindestumsatz zu berechnen, ab dem sich ein Mitarbeiter rechne. Ein Sozialversicherung- und Steuer-Rechner soll einen Überblick über die zu erwartenden Zahlungen geben und für eine bessere Planbarkeit sorgen.

Wunsch nach digitaler Aus- und Weiterbildung

Mit dem EPU-Portal www.epu.wko.at biete die WKÖ eine eigene Plattform für diese Personengruppe an, sagte Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft. Dem Wunsch nach digitaler Aus- und Weiterbildung, den 43 Prozent der befragten EPU geäußert hätten, komme man auch mit der Plattform https://wise-up.at/fuer-epu/ mit mehr als 15.000 digitalen Kursen entgegen, ergänzte Sprenger.

Wobei es vor allem bestimmte Fachgruppen sind, die unter ihren Mitgliedern einen hohen Anteil an EPU haben: Dazu zählt etwa die Personenberatung und -betreuung. Von 65.860 Unternehmen sind hier 98,1 Prozent EPU, also Selbstständige, die als Heimhilfe oder 24-Stunden-Betreuung arbeiten. Hier gibt es auch Informationen in mehreren Sprachen, um nicht deutsch-sprachigen Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Im Direktvertrieb liegt der EPU-Anteil bei 93,5 Prozent. Aber auch bei Kunsthandwerk, Berufsfotografen und persönliche Dienstleister sowie Fußpfleger, Kosmetik und Masseure liegt er jeweils über 80 Prozent, geht aus den Aufzeichnungen der Kammer hervor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper