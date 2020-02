Wirtschaftskammer übernimmt die Kosten für Unternehmensberater

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WK) unterstützt ihre Mitglieder mit zwei neuen Serviceleistungen: Mit der Initiative „ErfolgPlus“ werden Betriebe, die sich zur Unterstützung und Beratung einen Unternehmensberater ins Haus holen, finanziell unterstützt. Geförderte Beratung ist auch das Ziel des WKOÖ-Notfallschutzpakets für menschliche und betriebliche Ausnahmesituationen. „Wir wollen unsere Unternehmen erfolgreicher machen“, sagte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer heute, Dienstag, bei der Präsentation in Linz.

Beim ErfolgPlus-Programm spürt ein externer Unternehmensberater Entwicklungs-, Optimierungs- und Wachstumspotenziale in den Betrieben auf, so Hummer. Dadurch sollen etwa Erträge und Umsätze gesteigert und neue Ideen gefunden werden. Das Angebot richte sich an alle Branchen und insbesondere an die kleinen und mittleren Unternehmen. Interessenten stellen einen Antrag an die WKOÖ: Sind die Kriterien erfüllt, werden 75 Prozent der Beraterkosten übernommen, maximal sind es 750 Euro. Gerald Silberhumer, stellvertretender Kammerdirektor in der WKOÖ, sieht heuer ein Potenzial von 10.000 bis 20.000 Unternehmen. „Wir wollen vor allem jene erreichen, die sich bisher keinen Berater leisten konnten“, sagt Hummer.

Beratung bei wirtschaftlicher Schieflage

Das WKOÖ-Notfallschutzpaket umfasste bereits bisher Hilfe bei schwerer Krankheit, Unfall oder Naturkatastrophen. Neu ist die geförderte Beratung zur Unternehmenssicherung: Betriebe, die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinden oder denen Zahlungsschwierigkeiten drohen, können sich über die Zukunft ihres Geschäftsmodells beraten lassen. Die Kosten werden zur Gänze übernommen.

Für das Jahr 2020 hat die WKOÖ 500.000 Euro für die beiden Aktionen budgetiert, 400.000 Euro entfallen auf das Programm „ErfolgPlus“. Seien die Mittel vorzeitig aufgebraucht, werde aber weiteres Geld zur Verfügung gestellt, so Silberhumer.